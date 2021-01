Diciannovenne esce di galera, commette nuova rapina e viene arrestato dai Carabinieri

Ha rubato il cellulare a una donna in via XX, ma i carabinieri hanno sentito le urla, lo hanno rincorso e lo hanno acciuffato. Uno dei militari è rimasto leggermente ferito. Il giovane è tornato a Marassi da cui era uscito il giorno precedente

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dipendenti del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro hanno tratto in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale un disoccupato 19 enne genovese, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il giovane, già tratto in arresto il 3 gennaio scorso, da personale della locale Questura, per violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle persone, successivamente scarcerato a seguito del rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di dimora, si recava comunque in via XX Settembre dove, dopo aver spintonato con violenza una 29 enne ecuadoriana, le asportava il telefono cellulare, del valore di trecento euro circa, per poi fuggire a piedi lungo la via. I Carabinieri operanti, dopo aver udito le urla della donna, aver individuato ed inseguito il rapinatore e riuscendo a bloccarne la fuga dopo una colluttazione, nella quale uno dei militari riportava una lieve lesione, recuperavano la refurtiva restituendola alla vittima. L’arrestato dopo gli accertamenti di rito veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Marassi dove rimarrà ristretto a disposizione della Autorità Giudiziaria dove era finito per aver aggredito il nonno.

