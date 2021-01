Camogli, massacrano a calci e pugni un 54enne per futili motivi

Nei guai un ristoratore 51enne e due studenti ventenni della cittadina della riviera

I Carabinieri della Stazione di Camogli a conclusione delle indagini svolte a seguito della querela sporta da un 54 enne del posto, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate un ristoratore 51 enne e due studenti 20 enni del posto, tutti incensurati. I tre soggetti lo scorso 23 dicembre, in una piazza della cittadina, avevano aggredito per futili motivi, con calci e pugni, l’uomo che ha poi sporto denuncia, il quale dopo essere stato curato presso il pronto soccorso dello Ospedale di Lavagna riportava lesioni guaribili in trenta giorni (che sono davvero tanti).

