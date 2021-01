Caselli chiusi per lavori in A10, disagi e proteste

Chiusura del Casello di Ge Pegli in uscita per i veicoli provenienti da Genova e in entrata per i veicoli diretti a Ventimiglia. Chiusura dell’uscita del Casello di Ge Pra’ per i veicoli provenienti da Genova. I lettori segnalano: <Nessun cartello all’imbocco dell’autostrada>

Di interventi e chiusure era stata data notizia qualche giorno fa, prima della fine di dicembre e in molti non hanno ricordato (o proprio non avevano letto) delle chiusure. Diversi automobilisti ci hanno segnalato che, entrati a Genova est o Genova ovest per non aver letto avvertimenti sui cartelloni luminosi, si sono trovati i caselli chiusi e hanno dovuto proseguire fino ad Arenzano per poi tornate indietro in statale dove, al momento, il traffico è sostenuto, ma non congestionato. Tra gli automobilisti che ci hanno scritto c’è chi malignamente sospetta che Aspi non segnali le chiusure per non disincentivare gli accessi in autostrada e non perdere i pedaggi che, dovendo i mezzi arrivare fino ad Arenzano, aumentano con l’aumentare del tragitto.



La situazione del traffico alle 13 a Pra’ (a sinistra) e a Voltri (a destra)

Ecco tutte le chiusure

GENOVA PEGLI – Uscita Chiusa (Km 6 – direzione: Ventimiglia)

L’uscita di Genova Pegli e’ chiusa al traffico fino alle 07:00 del 06/01/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Aeroporto.

GENOVA PRA’ – Uscita Chiusa (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia)

L’uscita di Genova Pra’ e’ chiusa al traffico fino alle 07:00 del 06/01/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Aeroporto.

GENOVA PEGLI – Entrata Chiusa (Km 6 – direzione: Ventimiglia)

Genova Pegli in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 07:00 del 06/01/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

