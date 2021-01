Ubriaco spaventa una donna in strada. Denunciato dalla polizia

La signora ha chiesto aiuto ai poliziotti perché il 22enne ubriaco la stava seguendo. Gli agenti hanno anche scoperto che era anche destinatario di un divieto di accesso alle aree urbane

Questa notte, i poliziotti dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, impegnati in un servizio dedicato al controllo del territorio nel centro storico, hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità, un 22enne gambiano, pluripregiudicato e senza fissa dimora.

Gli agenti sono intervenuti in via Gramsci in soccorso ad una donna che li aveva avvicinati poiché spaventata dal giovane che, da qualche minuto, la stava seguendo lungo la via, insistentemente. Immediatamente fermato, il 22enne in evidente stato d’ebbrezza alcolica, ha cercato di fuggire spintonando e aggredendo gli operatori che, a fatica, sono riusciti a portarlo alla calma.

Negli uffici della Questura è emerso che il ragazzo è attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di firma alla P.G. nonché destinatario di un divieto di accesso alle aree urbane. Sanzionato anche per ubriachezza e per la violazione della normativa “anticovid”.

