Toti: “Il governo renda noti i nuovi parametri. Insensato riaprire le scuole e poi richiuderle”

Il presidente della Regione: <L’esecutivo ci dica entro le prossime 12 ore quali saranno i nuovi parametri. Di fronte alla possibilità che la Liguria sia inserita in fascia alta per l’abbassamento dell’Rt massimo per ogni fascia, non ha senso aprire le scuole giovedì e venerdì per poi richiederle lunedì>.

Il sindaco Marco Bucci ha detto che alla riapertura delle scuole saranno attivati 7 scuolabus. Il Primo cittadino ha aggiunto <Sono d’accordo anche io che abbia poco senso aprire le scuole il 7 e 8 gennaio se poi non si sa cosa succederà il giorno 11>.

Articolo in aggiornamento

