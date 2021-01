7 evacuati in largo Merlo per una frana

Quattro gli appartamenti sgomberati. Il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino: <Le 7 persone allontanate per motivi di prevenzione e sicurezza hanno, al momento, trovato sistemazioni autonome>

Le continue piogge di questi giorni hanno dato il colpo di grazia a un muraglione che è franato, portandosi dietro terra, fango e pietre. Sul posto stanno ancora intervenendo i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la frana. Sul posto anche la Polizia locale e la Pubblica incolumità del Comune. Quattro, per adesso, gli appartamenti inagibili.

A poca distanza, i pompieri stanno intervenendo per un principio d’incendio in via Fereggiano.

