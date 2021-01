La prima nata a Genova si chiama Graeter ed è nata alle 3:30

I primi tre liguri del 2021 tutti figli di genitori stranieri di diverse nazionalità: il futuro della Liguria è ufficialmente multietnico

Sono passati da anni i tempi in cui almeno una decina di bambini in una manciata di minuti si contendeva il “titolo” di primo nato dell’anno, tra lo scoccare della mezzanotte e i primi secondi del nuovo anno. Nel 2021 la prima nata della città è arrivata solo alle 3:50, al San Martino, dove l’ultimo nato del 2020 era venuto alla luce alle 23:10, cioè 3 ore e 40 minuti prima. Al Villa Scassi, alle 14:30, non era ancora nato alcun bimbo e non ci sono nascite previste se non, forse, questa sera (ma il parto potrebbe slittare a domani).

La mamma di Graeter, che è corrispondente all’italiani “Greta”, si chiama Joy ed è originaria della Nigeria, come il papà. La piccola pesa 3 chili e 110 grammi, è la secondogenita della coppia ed è nata presso la U.O di Neonatologia del san Martino diretta dal dottor Cesare Arioni. Mamma e bimba appaiono nella foto in copertina.

In Liguria, Graeter è stata superata per una ventina di minuti da Louis, figlio di una coppia albanese residente a Taggia, nell’imperiese. Pesa 3,580 chili. Per il suo primo nato, il Gaslini ha dovuto attendere le 7:58: è maschio e si chiama Wilson Fabian pesa 3,550 chili. È figlio di una coppia di origine ecuadoriana.

Superati da un pezzo gli anni del “baby boom”, siamo tra le regioni e le città più vecchie del mondo perché la vita si allunga e nascono sempre meno bambini e quelli che nascono sono figli di coppie in cui almeno uno dei genitori è straniero. Solo questo impedisce alla Liguria di essere una regione sul viale del tramonto.

