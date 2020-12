Il Governo non finanzia gli agenti precari. Bucci: “I soldi ce li mettiamo noi”

Si tratta di una ventina di assunti a tempo determinato nella Polizia locale grazie al decreto Genova, quasi tutti in graduatoria per l’assunzione a tempo pieno dopo il concorso. Possono essere prorogati fino ad agosto, ma nel Milleproroghe la misura non è prevista. Ieri la giunta comunale ha approvato la conferma: non resteranno a casa da domani

<Abbiamo deciso che andiamo avanti lo stesso – dice il sindaco Marco Bucci -. Se non ci aiuteranno la Finanziaria o la Regione ci pensiamo noi. Si tratta di persone ormai addestrate, quasi tutte in graduatoria per l’assunzione a tempo determinato. Per il 2021 abbiamo in programma parecchie assunzioni. Lasciarli a casa nel frattempo non ha senso>.

Così in 20 avranno subito qualcosa da festeggiare invece di trovarsi senza stipendio dal 1º gennaio. La misura nazionale decisa per aiutare la città dopo il crollo del ponte prevede la deroga dal patto di stabilità e fino a ora è stata finanziata dallo Stato. Passata l'”emozione del momento”, però, il Governo non ha finanziato gli ultimi mesi previsti dal decreto stesso. Li pagherà Tursi e meglio se la Regione darà una mano.





Mi piace: Mi piace Caricamento...