Covid: 472 positivi, guariti, 11 morti tra i 53 e i 90 anni

1.178 i tamponi a persone mai testate prima per scoprire l’eventuale positività. Di queste, il 40% è risultata positiva. Due persone in più terapia intensiva, 16 in meno ricoverate negli ospedali liguri. Nell’ultimo giorno dell’anno registrati i decessi di 3 persone sotto i 70 anni

Sono stati 4.153 tamponi totali effettuati nelle ultime 24 ore: oltre ai 1178 “primi tamponi” anche 2.975 effettuati per individuare la guarigione di persone già in precedenza individuate come positive.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 82

SAVONA (Asl 2): 154

GENOVA: 178, di cui:

· Asl 3: 118

· Asl 4: 60

LA SPEZIA (Asl 5): 58

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





Mi piace: Mi piace Caricamento...