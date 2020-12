Pontedecimo, vandalismi continui. Il presidente del Municipio scrive a Prefetto e Sindaco

Federico Romeo: <Stamattina è partita una mia lettera al Prefetto e ho informato il Sindaco: ho chiesto il potenziamento delle Forze dell’ordine e dei controlli di Polizia locale>. Oltre alla rapina con spaccata di questa mattina, una serie di episodi non dello stesso tenore criminale, ma sicuramente preoccupanti

<A Pontedecimo si verificano spesso situazioni di danneggiamenti alle autovetture con atti di vandalismo – spiega il presidente del del Municipio Valpolcevera Federico Romeo -. Su questa questione la precedente prefetto, Fiamma Spena, aveva provveduto a organizzare una serie di interventi con le Forze dell’Ordine e la situazione si era tranquillizzata per diverso tempo. Ora chiedo all’attuale Prefetto Carmen Perrotta di intervenire per aiutare questa importante delegazione della nostra Valpolcevera>.





Federico Romeo

<Come ho informato anche il Prefetto per le sue competenze relativa al coordinamento delle Forze dell’ordine – conclude Romeo -, ho anche informato il sindaco per quanto di competenza della Polizia locale e perché ritengo opportuno che sia a conoscenza della questione e della relativa criticità. Penso sia utile un potenziamento dei controlli nella piazza di Pontedecimo in via Gallino, in via Felice del Canto e nella zona di via Coni Zugna- Piscine di Pontedecimo-Beata Chiara>.

In copertina: una foto postata dai cittadini nel gruppo Facebook “Pontedecimo” mostrate dal presidente Romeo per illustrare uno dei tanti atti vandalici che si sono verificati

