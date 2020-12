Arpal: il 2021 comincerà con la neve, abbondante e anche a bassa quota

Le valutazioni dei possibili effetti al suolo deducibili dalle ultime uscite modellistiche hanno portato il Centro meteo Arpal a emanare l’avviso meteo per neve nell’entroterra per l’inizio del 2021

Uno scenario che verrà meglio analizzato domani, quando – se confermato nell’intensità – verrà emanata la relativa allerta, ma che già oggi permette di avvisare gli Enti che dovranno gestire i territori interessati di prepararsi a nevicate moderate, con accumuli adesso prevedibili nell’ordine di qualche decina di centimetri.

· OGGI, mercoledì 30 dicembre 2020, piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato su CE.

· DOMANI, giovedì 31 dicembre 2020, un ampio sistema frontale in arrivo dalla Francia porta un aumento dell’instabilità con deboli piogge sparse dalle ore centrali, più probabili sul centro-Levante. La sera fenomeni in intensificazione su C dove le precipitazioni assumeranno carattere diffuso; quota neve in calo fino al suolo su D e parte occidentale di E con possibili spolverate nevose. Venti a tratti forti e rafficati da Sud-Ovest sui capi esposti di A.

· DOPODOMANI, venerdì 01 gennaio 2021, Per tutta la giornata precipitazioni diffuse con cumulate significative su BCDE. Fenomeni a carattere nevoso a tutte le quote su D e su parte occidentale di E, sopra ai 300-400m nell’interno di B, a quote montane altrove. Temporali/rovesci anche nevosi localmente forti su BCE; possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento, trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti 50-60Km/h rafficati da Sud-Est su CE, da Nord su BD; disagio per freddo su D e nell’interno di B. Seguire gli aggiornamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...