Medico condannato per violenza sessuale, i CC lo portano in carcere

Deve scontare quasi 4 anni di reclusione. È stato ristretto nel carcere di Pontedecimo dove scontano la pena i detenuti per reati a sfondo sessuale

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, hanno tratto in arresto un cittadino italiano nato e residente a Genova, di professione medico, poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Genova in quanto dovrà scontare la pena di anni 3 e 9 mesi di reclusione in ordine al reato di violenza sessuale. L’arrestato è stato ristretto presso il carcere di Genova Pontedecimo.



Articolo in aggiornamento

