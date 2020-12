Bucci: “La De Amicis non sarà ridotta” – VIDEO

Il Sindaco ha spiegato che le polemiche innescate sono <spesso strumentali> e ha detto che <nei prossimi 300 anni, la biblioteca, come tutto il resto potranno spostarsi, ma per migliorare. Ora il Porto Antico si allarga a levante e per molte cose potranno esserci spazi nuovi>.



Marco Bucci interviene, così, per sgomberare il campo sul futuro della biblioteca per ragazzi al Porto Antico oggetto di una nuova ondata di polemiche incentrate sulla riduzione degli spazi, smentite per la seconda volta.







