Babbo Natale al contrario cerca di rubare furgone coi pacchi di Natale

Un 39enne è stato denunciato dalla Polizia che lo ha trovato grazie al Gps installato sul mezzo del corriere Sda (e non Bartolini come precedentemente scritto)

Ieri pomeriggio gli agenti dell’U.P.G. hanno denunciato per furto aggravato un 39enne genovese, pregiudicato.

L’ uomo, approfittando del fatto che un corriere era sceso un attimo dal furgone lasciando le chiavi nel cruscotto, è salito velocemente sul mezzo e lo ha rubato con tutti i pacchi dentro. È successo in via dei Custo.

Subito il titolare della ditta ha telefonato al 112 Nue per segnalare la posizione della vettura, fortunatamente munita di GPS. Sempre in contatto con la sala operativa, ha indirizzato le volanti fino a via N.S. della Guardia dove il furgone ha improvvisamente arrestato la sua corsa. Tra il mezzo rubato e la volante c’è stato anche uno scontro.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...