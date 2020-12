Si dimentica la pentola sul fuoco, via Finocchiaro Aprile chiusa

La Polizia locale ha dovuto chiudere la strada per permettere l’intervento dei mezzi dei Vigili del fuoco, chiamati in ragione della grande quantità di fumo che usciva dall’appartamento

Per fortuna, al fumo non corrispondevano fiamme. I pompieri, arrivati sul posto, hanno constatato che non c’era alcun incendio in atto. Il tempestivo intervento ha consentito che la situazione volgesse al peggio.

restano i disagi per la viabilità.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le ambulanze delle pubbliche assistenze che si sono avvicinate in previsione di persone che potessero essere rimaste intossicate e la Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...