Covid, il Carlo Felice annulla il concerto di Capodanno

Alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020, art. 1, comma 9, lettera m, concernente “la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”, e dei successivi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, il Teatro Carlo Felice di Genova rinvia a data da destinarsi la messa in scena dell’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, prevista in cartellone dal 22 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, e annulla il Concerto sinfonico del 1 gennaio 2021.

Sarà attiva a breve, attraverso la piattaforma VIVAFORVOUCHER, previa registrazione sul sito www.vivaticket.com, la possibilità di richiedere individualmente l’emissione del voucher, prevista dall’art. 88 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pari all’intero valore nominale dei singoli biglietti o del rateo dell’abbonamento.

La Comunicazione resta a disposizione per ogni ulteriore informazione ai numeri: 010/5381.224-226. Per ulteriori informazioni scrivere a: voucher.biglietteria@carlofelice.it

