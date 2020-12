Morto il neonato gravemente ferito nell’incidente sul bus in via Buozzi

Era stato ricoverato al Gaslini in condizioni disperate per lo schiacciamento della scatola cranica il 28 ottobre scorso e lì è deceduto ieri sera

L’incidente era avvenuto in via Buozzi, all’altezza di piazza San Teodoro. Probabilmente a causa di un malore, l’autista aveva perso il controllo del mezzo Amt, andando a investire una donna a piedi, che però non aveva avuto pesanti conseguenze tanto che era stata soccorsa in codice verde per una ferita a un piede. Un altro bimbo che viaggiava sul bus era stato portato in codice giallo al Gaslini, con ferite agli occhi, mentre un’altra donna, anche lei soccorsa in codice giallo, era stata trasportata al Villa Scassi. Il più grave era sembrato da subito il neonato, che, in braccio alla madre, a causa della frenata era andato a sbattere violentemente con la testa.

Sul posto era arrivata la polizia locale del distretto e del nucleo infortunistica del reparto Giudiziaria che ora effettuano le indagini, che ora dovranno indagare per omicidio stradale. Anche l’autista era stato trasportato al pronto soccorso, in codice giallo.

