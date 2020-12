Covid, 310 positivi, 592 guariti e 11 deceduti tra i 70 e i 93 anni

Tre persone in meno in terapia intensiva, ventidue ricoverati in meno. La percentuale di positivi tra i nuovi testati è oggi del 21%. Genova sotto quota 100 nuovi positivi (99)

Sono stati 1.517 sul totale di 3.992 i tamponi effettuati su nuovi casi per riconoscere l’eventuale positività. I restanti tamponi molecolari sono stati effettuati per individuare la guarigione in soggetti già riconosciuti positivi in passato.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

• IMPERIA (Asl 1): 49

• SAVONA (Asl 2): 37

• GENOVA: 127, di cui:

Asl 3: 99

Asl 4: 28

• LA SPEZIA (Asl 5): 90

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 17





