Viabilità, chiude per tre notti la “Rampa Cantore”

La “Rampa Cantore” che consente ai veicoli di accedere alla strada Sopraelevata Aldo Moro sarà chiusa al transito veicolare giovedì 10, venerdì 11 e lunedì 14 dicembre, nella fascia oraria 21.30/23.30.

La misura è necessaria per eseguire interventi di fresatura come operazione propedeutica alla riqualificazione del Nodo di San Benigno.

Durante la chiusura, i veicoli che transitano in via Cantore potranno imboccare la strada Sopraelevata utilizzando la rampa situata all’altezza della rotatoria via Cantore – via di Francia

