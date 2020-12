Bus 618, variazioni di percorso nella serata di venerdì 11 dicembre

Per lavori stradali in via Pastore e viale Benedetto XV. La linea Amt riprenderà il suo consueto itinerario alle 5

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Pastore e viale Benedetto XV per lavori stradali, dalle ore 21.00 di venerdì 11 dicembre e fino alle ore 5.00 di sabato 12 dicembre, la linea 618 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Pronto Soccorso San Martino: percorso regolare.

Direzione Sampierdarena: i bus, in partenza dal capolinea di via Mosso, proseguiranno per corso Europa, corso Gastaldi dove riprenderanno regolare percorso.

