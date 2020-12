Va a comprare la droga in orario di coprifuoco, denunciata dalla Polizia

Erano le 2 di notte quando i poliziotti del commissariato Pré in collaborazione con personale dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, hanno trovato la ventisettenne che vagava dopo aver acquistato una dose di cocaina che teneva in bocca

Trovata a vagare per le vie del centro, considerata l’ora, è stata fermata per un controllo. Per giustificare la sua presenza in strada ha tentato varie scuse, tutte poco plausibili, come: “devo andare in farmacia ma sto aspettando un amico” oppure ” sono venuta in macchina ma adesso mi sono persa e non ricordo dove ho posteggiato la macchina“. Le giustificazioni poco veritiere e l’atteggiamento nervoso della donna hanno insospettito sempre di più gli operatori. Aiutata a ritrovare l’auto, ad attenderla al suo interno vi era il fidanzato, un venezuelano di 34 anni. Nel vano portaoggetti del veicolo i poliziotti hanno sequestrato un coltello di 20 centimetri e per questo è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere. Inoltre, all’interno del cavo orale, la ventisettenne nascondeva un involucro termosaldato di cocaina per cui è stata segnalata amministrativamente. La coppia di fidanzati è stata infine sanzionata per aver violato la normativa anti covid che vieta gli spostamenti dopo le 21 senza valido motivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...