Previste forti nevicate sulle autostrade. Possibile contingentamento dei camion

In A26 e A7 e A6, in caso di forti precipitazioni nevose, scatterà il piano neve. La Polizia Stradale è già pronta nel caso il provvedimento si rendesse necessario. Allertata anche la Polizia Locale per l’eventuale stoccaggio dei mezzi sopra le 7,5 tonnellate sulla strada Guido Rossa

Per fortuna, oggi è giornata prefestiva e domani sarà giorno festivo e, quindi, non si prevede un forte afflusso, nonostante che per l’8 dicembre sia stata prevista una deroga al divieto di circolazione per i mezzi pesanti. I, ragionevolmente, pochi mezzi sopra le 7,5 tonnellate che eventualmente non potessero accedere alle autostrade saranno sistemati in città come nei giorni scorsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...