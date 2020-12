Il ristorante chiuso ieri riapre. I CC lo chiudono di nuovo

Sia lunedì sia ieri è stato trovato aperto e con clienti dentro oltre l’orario consentito. In via del Campo, sempre i militari della stazione Maddalena, hanno pizzicato e denunciato un ladro

Ieri pomeriggio, la pattuglia della stazione Carabinieri di Maddalena, nell’ambito di servizio organizzato per controllare esercizi pubblici a far rispettare le normative vigenti dell’epidemia covid 19, ha notato un esercizio pubblico, già controllato il giorno precedente e a cui era stata imposta la chiusura per giorni 5, con all’interno clienti che consumavano alimenti acquistati poco prima. Venivano sanzionati insieme alla proprietaria, mentre per il locale è stata applicata nuovamente la misura accessoria della chiusura immediata per 5 giorni.

In serata, sempre una pattuglia della stazione Carabinieri di Maddelena, ha fermato in via del Campo, un 45 enne pregiudicato che, trovato in possesso di due creme cosmetiche del valore di oltre 80 euro risultate asportate da un supermercato del centro cittadino è stato deferito in stato di libertà per “furto aggravato”. Merce recuperata e restituita.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...