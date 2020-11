Covid, 437 nuovi casi, 541 guariti e 19 deceduti tra i 59 e i 93 anni

Sono 4 in meno le persone negli ospedali. Sei in meno in terapia intensiva.

il totale dei tamponi, comprensivo di quelli a nuovi testati e di quelli fatti per certificare la guarigione di persone già dichiarate positive in passato è di 3.859. Aggiorneremo non appena avremo il dettaglio.

Nuovi positivi

ASL 1: 77

26 contatto di caso confermato

51 attività screening

ASL 2: 75

24 settore sociosanitario

15 contatto caso confermato

36 attività screening

ASL 3: 208

20 settore sociosanitario

71 contatto caso confermato

117 attività screening

ASL 4: 5

2 contatto caso confermato

3 attività screening

ASL 5: 72

25 contatto caso confermato

47 attività screening







