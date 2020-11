Domani sit-in e fontana blu contro la pena di morte

Lunedì 30 novembre Genova aderirà alla campagna delle Cities for life contro la pena di morte con una preghiera in ricordo dei condannati con sentenza capitale in 56 Paesi e un siti-in dei giovani attorno alla fontana di piazza De Ferrari che si colorerà di blu. Alle 18.45 preghiera per i condannati all’Annunziata

<In un tempo di paura e smarrimento di fronte alla pandemia globale, Sant’Egidio è convinta del valore di portare avanti – in sicurezza e nel rispetto delle normative – l’impegno per la difesa dei diritti, della giustizia e della vita – spiegano all’associazione. Alle h.18.45 nella basilica dell’Annunziata, preghiera per i condannati a morte nel mondo alle h.19.45 in piazza De Ferrari illuminazione della fontana di colore blu. Sit-in dei “Giovani per la pace”, con lettura di brani tratti dalle lettere dei condannati conosciuti da Sant’Egidio. Le letture verranno eseguite dagli allievi del corso di recitazione de La Falegnameria del Teatro della Tosse condotto da Susanna Gozzetti e Irene Lamponi>.

Inoltre, dalle 17.30 si terrà, sul sito e sulla pagina Facebook della Comunità di Sant’Egidio, il webinar internazionale #stand4humanity #nodeathpenalty. Promosso da Sant’Egidio, l’evento vedrà la partecipazione di numerose associazioni che si battono per l’abolizione della pena di morte. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, esperti, attivisti e testimoni della società civile da Africa, Asia, Europa e Nord America, come David Sassoli (presidente del Parlamento europeo), Sandra Babcock, (direttore del Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide), Joaquin Martinez (ex detenuto nel braccio della morte, assolto), Suzana Norilihan (avvocato ed attivista), Navy Pillay (presidente della International commission against Death Penalty), Krisanne Vaillancourt Murphy (direttore esecutivo del Catholic Mobilizing Network) e Mario Marazziti (Comunità di Sant’Egidio). Il webinar si concluderà con l’illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte. L’evento sarà trasmesso in streaming su http://www.santegidio.org.

