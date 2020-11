Ai domiciliari, se ne va in giro e pubblica video sui social. Denunciato

Pizzicato dagli agenti della Polizia di Stato in via Berno, alle 22, ha cercato di intenerire gli agenti raccontando che stava cercando del latte per il fratellino piccolo. Ovviamente, non ha funzionato

24enne ecuadoriano, pluripregiudicato per reati inerenti lo spaccio di droga e reati contro la persona, attualmente sottoposto ai domiciliari, denunciato ieri per evasione dai poliziotti del Commissariato San Fruttuoso.

L’intervento ha avuto origine dopo alcune segnalazioni circa la presenza costante in strada del giovane, conosciuto nel quartiere per la sua indole violenta, tutte facilmente verificabili anche grazie ad un video pubblicato dallo stesso mentre si trovava a bordo di un autobus, a zonzo per il quartiere. Ieri sera, durante un controllo, i poliziotti del Commissariato lo hanno notato mentre camminava in via Berno. Interrogato sul motivo della sua presenza fuori dal domicilio, il 24enne ha cercato di intenerire gli agenti raccontando che stava cercando del latte per il fratellino piccolo.

