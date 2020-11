In piazza Manzoni attivo da oggi il punto per i tamponi rapidi

Lo annuncia il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante. Le prenotazioni si effettuano dal medico di famiglia

Da oggi in piazza Manzoni è attivo il servizio per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi. Per prenotare il test è necessario contattare il proprio medico di famiglia.Il Municipio Bassa Val Bisagno ha messo a disposizione spazi e strutture per effettuare il servizio. Nelle foto del Municipio il montaggio del laboratorio mobile da parte dell’Area tecnica municipale.

