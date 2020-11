Sul posto le Volanti, la Polizia Scientifica e gli uomini del commissariato di Nervi. È arrivato anche un elicottero dei Vigili del fuoco per recuperare la salma. Il cadavere è stato trovato ieri sera da un escursionista. Si trovava in un casotto ex Enel. Ora quello che resta del corpo è stato portato a Medicina Legale per trovare elementi utili al riconoscimento.



Foto di Dario Di Giorgi

