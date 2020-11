Cliente mangia brioche all’interno, bar di Bolzaneto chiuso dalla Polizia

In via Brigate Partigiane 41enne ubriaco sanzionato perché senza mascherina e in giro senza motivo oltre l’orario del “coprifuoco Covid” e denunciato per resistenza

In via Pastorino, ieri, alle 13:00, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno disposto la chiusura per 5 giorni il bar “Doppia Chance”. Durante un controllo seduto al bancone del locale vi era un avventore che privo di mascherina stava consumando una brioche. Sanzionato l’avventore, un genovese 45enne e il proprietario, un sassarese 32enne.

Viale Brigate Partigiane, ore 22:15 Un algerino 41enne è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato San Fruttuoso per resistenza, violenza o minaccia a P.U. e danneggiamento, anche sanzionandolo per oltraggio, ubriachezza, bestemmia e per la violazione della normativa covid-19. L’uomo è stato fermato mentre camminava senza mascherina in evidente stato d’ebrezza. Durante il controllo ha liberato tutta la sua aggressività inveendo, minacciando e sputando nei confronti degli operatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...