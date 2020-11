Ladro di biciclette arrestato dai Carabinieri in via Vernazza

I militari dell’Arma lo hanno trovato con una grossa cesoia in mano, mentre stava tagliando la catena che assicurava il velocipede

Ieri pomeriggio, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Carignano, con la collaborazione dei colleghi della sezione di Polizia Giudiziaria dell’aliquota Carabinieri, in flagranza del reato di “tentato furto aggravato” hanno arrestato un 53 enne genovese, M.M. gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, in via Vernazza, è stato sorpreso, mentre con una grossa cesoia, stava tagliando la catena, nel tentativo di asportare una bicicletta del valore commerciale di oltre 400 euro, di proprietà di una genovese 42 enne. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato rinchiuso presso le camere di sicurezza in attesa di essere processato. Attrezzo sequestrato.

In copertina, foto d’archivio

