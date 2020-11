Emergenza inverno, la Caritas Diocesana cerca fondi e volontari

La Caritas Diocesana, in rete con gli Enti di Carità della Diocesi, promuove come ogni inverno un insieme di interventi per soccorrere le persone senza dimora e metterle al riparo dalle basse temperature dei mesi invernali che stanno per arrivare. Quest’anno bisognerà affrontare il problema tenendo conto anche delle norme anti Covid

Quest’anno il freddo e le norme anti Covid costituiscono una combinazione di fattori che mette ancora più a rischio la vita delle persone senza dimora. I posti nei dormitori di emergenza sono necessariamente di meno ed un numero maggiore di persone rimarrà in strada. Alla luce di tutto ciò, in questo tempo nel quale dobbiamo lavarci le mani tante volte per mantenere lontano il virus, è proprio il caso di dire che nessuno dovrebbe lavarsi le mani e la coscienza rispetto al dramma di questi nostri fratelli e concittadini. Caritas ha lanciato pertanto lanciato un appello per avere disponibilità di:

*VOLONTARI per coprire i turni di notte , da Dicembre a Marzo presso l’Accoglienza Notturna di Emergenza, in ambienti più contenuti e con camere singole, nel rispetto della prevenzione sanitaria da Covid 19.

*SACCHI A PELO, COPERTE E ZAINI (NO INDUMENTI, NO SCARPE) per soccorrere quanti resteranno in strada e non troveranno accoglienza.

*MATERIALE PULITO E CONFEZIONATO

A causa dell’emergenza sanitaria ogni bene deve essere donato già pulito e confezionato (non sfuso).

Se non si può portare quanto necessario o rendersi disponibili come volontari, è sempre possibile sostenere i costi di questi interventi facendo una donazione a Caritas Diocesana, con la causale “Emergenza Freddo 2020/2021”.

Arcidiocesi di Genova / Caritas Diocesana

C/c: IT81F0617501400000003364480 – CARIGE

C/c postale: 14108161

