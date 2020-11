Via Siffredi, limite di 30 km/h per lavori al viadotto Pionieri e Aviatori d’Italia

Agli utenti della strada il Comune suggerisce, quale itinerario alternativo, l’utilizzo di via Della Superba

Fino al 20 novembre, in via Siffredi, nel tratto compreso tra via Albareto e via Cornigliano, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e la contestuale parzializzazione della carreggiata, attraverso una riduzione delle corsie, per entrambe le direzioni di marcia ponente e levante, garantendo tuttavia il doppio senso di circolazione.

La limitazione è stata decisa al fine di consentire interventi di messa in sicurezza del viadotto Pionieri e Aviatori d’Italia.

