Writer imbratta edificio storico. Denunciato dai Carabinieri

Ha anche opposto resistenza ai militari dell’arma ed è stato anche denunciato per oltraggio

Nel centro storico, durante un servizio di pattuglia appiedata, i Carabinieri della Stazione Maddalena, nel transitare da vico San Marcellino, sorprendevano un soggetto intendo ad imbrattare il muro di un palazzo storico sito in quella via. Il “pittore” improvvisato alla vista dei Carabinieri li spintonava e tentava di darsi alla fuga ma veniva raggiunto e bloccato nei pressi di piazza Caricamento, dove continuava a mantenere una condotta ostile nei confronti dei militari. Identificato in G.V. 21 enne originario e residente nella provincia di Gorizia, incensurato veniva perquisito e trovato in possesso di 8 bombolette di vernice spray, 5 contenitori di vernice liquida, 4 pennelli di diverso colore e altro materiale, il tutto sequestrato. Pertanto è stato deferito in stato di libertà per “imbrattamento di palazzo storico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...