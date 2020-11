Bimbo si infortuna a Sarissola, interviene l’elicottero Grifo

Un bimbo dell’età di 11 anni si è infortunato in località Sarissola (Busalla). L’elicottero Grifo è partito in codice rosso (il più grave, che significa l’immediato pericolo di vita), per fortuna in un secondo tempo declassato in giallo. Sul posto anche il personale medico del 118.

Tutto sarebbe successo nel plesso scolastico di via delle Viazze.

Il piccolo sarà trasportato all’ospedale Gaslini. L’elicottero, al momento in cui scriviamo (11:15), non è ancora ripartito ed è sul posto.

