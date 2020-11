Si tratta della lanterna all’incrocio con via Hermada e via Albareto. Il sistema individuerà i veicoli che passano col rosso

La Polizia locale comunica che a partire da lunedì 9 novembre verrà attivato un nuovo rilevatore di passaggio col rosso semaforico in corrispondenza dell’intersezione via Puccini / via Hermada / via Albareto.



