Bonus 110%, boom di richieste, Ape Confedilizia raddoppia gli orari di sportello

L’associazione apre anche uno sportello a ponente, nel quartiere di Pegli

Richieste di prenotazioni da record per lo sportello superbonus 110% organizzato da Ape Confedilizia a Genova e aperto da due settimane. Tanto da convincere l’associazione presieduta da Vincenzo Nasini a raddoppiare il servizio proposto nella sede di via XX Settembre e di aprire uno sportello ad hoc anche a ponente, nella delegazione di Pegli. «Per fare fronte a tante richieste abbiamo deciso di aumentare l’offerta – spiega Maurizio Pucci, responsabile dello sportello del centro – così le giornate di apertura diventano due: al martedì e al mercoledì. Per poter dare un servizio adeguato e ovviamente per rispettare i protocolli anti Covid, riceviamo una persona ogni mezz’ora». Lo sportello sarà aperto in entrambe le giornate, dalle 10 alle 12 nella sede di Ape Confedilizia, che si trova a Genova, in via XX Settembre 41. Per accedere al servizio si dovrà telefonare ai numeri 010/565149 o 010/565768, oppure inviare una mail all’indirizzo apege@apegeconfedilizia.org. Sempre per fare fronte alle richieste di tanti proprietari e amministratoti di condominio, è anche stata decisa l’inaugurazione di uno sportello SuperBonus presso la delegazione del Ponente Via Lungomare di Pegli n. 19/1 telefono 010/6982778: nella giornata di mercoledì con orario dalle 15 alle 17. Referente Venanzio Mantero, segretario della delegazione e responsabile delle delegazioni dell’Associazione della Proprietà Edilizia. Il Superbonus è il provvedimento più rilevante per il settore immobiliare come potenziamento dell’ecobonus e sismabonus. «Il SuperBonus è un elemento su cui si fonderanno molte delle azioni di tante assemblee condominiale e l’interesse di tanti proprietari – dice il presidente dell’associazione Vincenzo Nasini – per questo a Genova abbiamo aperto lo Sportello SuperBonus. Sull’applicazione del SuperBonus ci sono molte incognite e i rischi di sbagliare sono alti. Con un supporto legale e amministrativo la nostra missione principale dei prossimi tempi sarà quello di creare questo front office dedicato». Il servizio vedrà il coinvolgimento per la parte fiscale di Maurizio Pucci che è anche tesoriere di Ape Confedilizia; sarà supportato per la parte tecnica dal geometra Diego Russello. Tra i quesiti che vengono posti giornalmente è fondamentale la questione delle due classi energetiche da ottenere, questione che è dirimente rispetto alla possibilità o meno di ottenere il bonus. La cosa primaria è affidarsi a tecnici esperti e capaci. Inoltre, è molto importante non trascurare una questione molto importante: quella degli abusi edilizi da condonare e regolarizzare, perché senza una situazione di regolarizzazione si rischia di perdere il beneficio. Importante sono gli aspetti relativo alla preparazione del capitolato, al cosiddetto lo sconto in fattura e all’eventuale strada della cessione del credito, che prevedono il visto di conformità di un fiscalista o un tributarista abilitato.

