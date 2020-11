Covid: 1.208 nuovi positivi (796 a Genova) e 29 decessi registrati. Il più giovane aveva 54 anni

Positivo il 42,4% dei nuovi testati che sono stati 2.849. Sono stati eseguiti altri 3.738 tamponi per verificare le guarigioni per un totale di 6.587 tamponi.

1.208 nuovi positivi, 29 decessi registrati, un ricoverato in meno in terapia intensiva. Continuano ad aumentare i morti. Il più giovane di quelli registrati oggi aveva soltanto 60 anni. 15 su 29 erano “grandi anziani” (85-99).

5 NOVEMBRE 2020

CORONAVIRUS: IN LIGURIA 1.208 NUOVI POSITIVI SU 6.587 TAMPONI EFFETTUATI, ECCO IL DETTAGLIO

GENOVA. Sono 1.208 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.587 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 132

42 contatti caso confermato

90 attività screening

• ASL 2: 100

22 contatto caso confermato

78 Attività screening

• ASL 3: 796

236 contatto caso confermato

542 attività screening

18 settore sociosanitario

• ASL 4: 2

2 attività screening

• ASL 5: 178

71 contatto caso confermato

107 attività screening









Mi piace: Mi piace Caricamento...