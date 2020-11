108 al San Martino, 51 al Galliera, 20 al Villa Scassi, per un totale di 179 persone in visita o in attesa agli ospedali genovesi poco prima di mezzanotte. Di queste, 27 sono in codice rosso, cioè in immediato pericolo di vita. Non ci sono, però, code di ambulanze.

Ecco le foto di questa sera di Marco Pelizza, che ce le ha inviate e che ringraziamo.







Sono: la prima del San Martino, la seconda del Galliera, la terza e la quarta del Villa Scassi. Il video sotto, invece, riguarda il Galliera

Mi piace: Mi piace Caricamento...