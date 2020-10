Nuovi assessori a Tursi: Rosso e Nicolò. Introdotto l’assessorato alla Salute – VIDEO

Il sindaco Marco Bucci ha annunciato i due nuovi assessori e i cambi di delega tra quelli che già erano della squadra. I nuovi sono l’avvocato Lorenza Rosso e il professore associato Unige e medico oculista Massimo Nicolò

Entrambi sono di area Fratelli d’Italia. Sostituiscono gli assessori dimissionari Stefano Balleari (Fdi, ex vice sindaco, candidato ed eletto in Regione) e Francesca Fassio (da poco confluita nella Lega, ma che ha iniziato a fare l’assessore da indipendente, condidata in Regione, ma non eletta).

La delega assessorile alla Salute, ha detto Bucci, è una novità in tutta Italia.

Il Sindaco ha anche parlato di 120 milioni di investimenti per il centro storico. Durerà più degli anni che ancora mancano alla fine di questo ciclo amministrativo. Sotto: l’audio delle dichiarazioni di Bucci.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...