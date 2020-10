Nonnetta scaltra sventa truffa della figlia malata

Un’anziana signora ha sventato una truffa permettendo alla Squadra Mobile di arrestare una giovane tedesca di 19 anni per truffa aggravata

La signora ieri verso a mezzogiorno ha chiamato il 112 Nue dicendo che uno sconosciuto al telefono le stava chiedendo 7000 € per delle cure mediche a cui avrebbe dovuto essere sottoposta la figlia. Non avendo Nessuna figlia femmina l’anziana si è insospettita ed ha allarmato le forze dell’ordine specificando di essere ancora in contatto con l’uomo sulla linea fissa. Mantenendo due conversazioni telefoniche contemporaneamente l’anziana ha assecondato le richieste dell’uomo fino all’arrivo degli agenti della squadra mobile, che si sono fatti riconoscere tramite una “parola d’ordine” concordata al telefono. All’arrivo della truffatrice la signora le ha consigliato una busta con dei gioielli ed è scattato l’arresto. In corso ulteriori indagini.

In copertina: foto d’archivio

