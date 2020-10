Manifestazioni Covid, anche a Genova scoppia la violenza

Alle ore 20,15 il corteo contro le misure del Dpcm Covid 19 ha imboccato via XX Settembre. È incominciato un lancio di bottiglie verso le saracinesche dei negozi. Ci sono stati atti di vandalismo e danneggiamenti di vario genere. Rovesciati alcuni cassonetti

È evidente che gli autori delle violenze non sono i commercianti che erano soltanto una parte dei 500 riuniti in piazza questa sera. Un gruppo di Ultras, ragazzi molto giovani e a volto coperto, si era staccata dalla manifestazione salendo verso via Roma, con lancio di petardi e fumogeni e assalto a un’auto della Polizia locale. È stato necessario chiudere piazza Corvetto. Poi il blitz in via XX. Infine, i violenti sono stati dispersi dalla polizia, ma parte dei casseur, si è riversata nella parte est del centro storico dove sta facendo danni e tirando fuori la spazzatura dai magazzini Amiu. Sotto: i casseur in via delle Grazie.







Il gruppo è poi risalito verso una piazza delle Erbe con i locali chiusi dove hanno messo in atto un lancio di bottiglie per poi salire in salita del Prione verso Porta Soprana.

Mentre i facinorosi passavano in centro storico i cittadini si affacciavano alle finestre per gridare loro di andarsene e minacciando di scendere ad affrontarli.

Le forze dell’ordine in assetto antisommossa presidia alcuni varchi di accesso alla zona.

