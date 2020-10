La manifestazione di sposta verso la Prefettura, piazza Corvetto chiusa

Il Sindaco ha chiesto a Prefetto e Questore di impedire nelle manifestazioni assembramenti senza mascherina. Stasera un gruppo di manifestanti ha dato luogo ad assembramenti senza portare dispositivi di protezione individuale a scopo di protesta

<Nel corso della manifestazione di questa sera – ha detto Marco Bucci – c’erano persone che non mi sembravano commercianti né artigiani riunite in assembramento e senza mascherina. Il rischio è di avere tra 10 giorni una raffica di positivi in più>.

<Il diritto alla salute in questo momento è il primo dovere che abbiamo tutti noi> ha ribadito il presidente della regione Giovanni Toti.

La viabilità in centro è stata ripristinata alle 21.

Mi piace: Mi piace Caricamento...