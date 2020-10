Un’altra protesta a De Ferrari, Bucci incontra i cittadini

Il Sindaco: <Continuiamo a parlare con Anci e con il Governo affinché possano essere riviste alcune limitazioni previste dal Dpcm come la chiusura alle 18 di bar e ristoranti>

<Sono stato in piazza De Ferrari a parlare con i cittadini radunati per protestare contro le misure adottate dal Governo per contrastare il Covid-19. Ho ascoltato e cercato di dare risposte a commercianti, ristoratori, lavoratori di palestre e centri sportivi per quanto possa essere di mia competenza. L’amministrazione comunale è e sarà sempre pronta al confronto e aperta a raccogliere richieste, critiche e lamentele di ogni tipo. Chiedo a tutti di cercare di mantenere la calma e comprendere il momento critico che stiamo attraversando avendo la propria salute e il rispetto della salute altrui come primo obiettivo>. Lo ha scritto il sindaco Marco Bucci su Facebook.

In realtà parte della piazza ha contestato anche il Sindaco, associandolo ai provvedimenti di chiusura alle 18 dei pubblici esercizi, provvedimento preso invece, dal Governo.

A partecipare alla manifestazione di questa sera sono state circa 500 persone: commercianti, partite iva, studenti, pensionati, centri sociali. In piazza sono presenti le forze dell’ordine che per ora stanno al margine della piazza.

