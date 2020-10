Incidente di Pedegoli, Si presentano in Questura 2 passeggeri dell’auto pirata

Si tratta di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza di 21. Sono stati entrambi denunciati per omissione di soccorso

Ieri si sono presentati spontaneamente in Questura un ragazzo e una ragazza coinvolti nell’incidente stradale del 24 ottobre in piazza Pedegoli che ha portato al ferimento di 4 ragazze, 3 delle quali portate al pronto soccorso in codice rosso. Il loro coinvolgimento consiste nel fatto che si trovassero a bordo del mezzo insieme all’autista e ad un’altra ragazza. Entrambi hanno spontaneamente riferito in merito ai fatti. Entrambi, lui 20 anni e lei 21 sono stati denunciati per omissione di soccorso.

