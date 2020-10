Frana di Fiorino, in hotel chi non ha ancora fatto rientro a casa

Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, ma chi non è rientrato non potrà tornare a casa questa sera è sarà ospitato in albergo a spese del Comune

Sono 122 le persone residenti in località Fiorino, rimaste isolate dopo lo smottamento provocato dal maltempo, con diversi massi caduti sulla strada. La Protezione Civile del Comune di Genova e la Polizia Municipale sono al lavoro da questo pomeriggio: tutti i residenti sono stati informati porta a porta della chiusura della strada, sulla quale ora non è consentito il transito nemmeno ai pedoni. Sarà comunque assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso, ma a chi non ha ancora fatto rientro a casa il Comune garantirà il pernottamento in albergo.

Per tutta la notte pattuglie della Polizia Locale e della Protezione Civile stazioneranno nell’area colpita. Il Comune si è già attivato per il ripristino: domattina la ditta incaricata della messa in sicurezza verificherà le condizioni del costone, per vedere quali interventi siano necessari per lo smaltimento dei detriti e la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

