Galliera, tamponi direttamente in ambulanza davanti al pronto soccorso

Questa mattina una serie di soccorsi con le ambulanze è stata tamponata mentre si trovava ancora sul mezzo della relativa pubblica assistenza

In mattinata l’affluenza è stata sostenuta per le potenzialità del punto di soccorso. Nel pomeriggio la situazione non sembra di particolare di affollamento al Galliera (due codici bianchi, però, a fronte dei codici di urgenza maggiore rischiano di attendere parecchie ore) mentre al San Martino ci sono ben 14 codici rossi (più uno in attesa) di varia natura oltre a 33 codici gialli (e 10 in attesa) e 15 codici verdi in visita a cui se ne aggiungono 7 in attesa.

Un copertina: foto d’archivio

