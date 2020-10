Castelletto, bullo 18enne davanti alla scuola in scooter viene alle mani coi genitori

È stato denunciato dai poliziotti delle volanti. È arrivato davanti a un’elementare a forte velocità, poi ha fatto il gesto del dito medio, provocando la reazione di un papà, ma a rimanere ferita è stata una donna

È successo ieri, in salita Accinelli (angolo corso Firenze), alle ore 16.30: Un 18enne genovese è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti della Questura per lesioni aggravate. Il giovane si è presentato all’uscita di una scuola elementare a bordo di uno scooter, a velocità sostenuta. Ha arrestato la marcia con una brusca frenata e ha mostrato il dito medio di entrambe le mani ai genitori e ai bambini appena usciti dall’istituto, provocando la reazione di un uomo che gli si è avvicinato ingaggiando una colluttazione. Una donna presente sul luogo si è frapposta tra i due per sedare gli animi e, in tutta risposta, ha ricevuto dal giovane un pugno al viso e un colpo al capo assestato con il casco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...