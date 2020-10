La denuncia della Cgil: «Il porto senza alcuna squadra Vvf»

Il segretario Infantino: <Il distaccamento di Multedo è fermo per turno mentre in quello di calata Gadda risultano due positivi al Covid>

<In queste ore il Porto di Genova non ha a disposizione nessuna squadra dei vigili del fuoco. Il distaccamento delle sede nautica di Multedo è fermo per turno, mentre in quello di Calata Gadda risultano due positivi al Covid-19 – dice il segretario Luca Infantino del Coordinamento Vigili del Fuoco, Fp Cgil Genova e Liguria -. Il risultato è che nessuno dei due distaccamenti, almeno sino alla scadenza del turno A, ossia sino alle 20.00 di oggi, è operativo. Si tratta di un fatto gravissimo ed inedito per la storia del Porto di Genova. Diverse sono le cause: tra le principali la carenza di organico che si stima in circa 15 unità. A questo si aggiunge il fatto che nel distaccamento di Calata Gadda sono risultati due positivi al covid. L’attesa per avere i tamponi è di molti giorni anche per i vigili del fuoco. Alla Regione Liguria si chiede di farsi carico di questa problematica: non è possibile che i vigili del fuoco che sono equiparati a servizio essenziale debbano aspettare giorni per avere il tampone. La situazione non è più sostenibile e sin d’ora sono in programma iniziative di protesta a tutela dei colleghi e per la sicurezza della cittadinanza e dei lavoratori operanti nello scalo genovese>.

