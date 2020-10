I Carabinieri hanno segnalato all’autorità giudiziaria un 42enne genovese

A Cicagna, l’Arma locale, dopo una denuncia querela sporta da un 64 enne gestore di una struttura ricettiva sita in località Lorsica, hanno denunciato in stato di libertà per “insolvenza fraudolenta” un 42 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo ha soggiornato nella struttura e poi non ha saldato il conto, allontanandosi e facendo perdere ogni traccia.

