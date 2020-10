Polizia locale, 5 sanzioni in centro storico a chi non porta la mascherina

Servizi contro la diffusione del Covid della Polizia locale: ieri controllati 52 negozi, 42 pubblici esercizi, 4 tra estetisti e parrucchieri, 42 avventori 3 bus e 4 tra parchi e giardini pubblici

<La prevenzione è fondamentale per contenere il virus – dice l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino -. È di primaria importanza contenere la ripresa del contagio e, se possibile, tornare ai livelli dell’estate. Solo così si potranno evitare misure di contenimento drastiche che sarebbero una sciagura per i cittadini, per le imprese e per la città. Un piccolo sacrificio oggi, quello di portare la mascherina ed evitare assembramenti, può garantirci di non dovere nelle prossime settimane fare i conti con sacrifici molto più grandi. Ringrazio la Polizia locale per l’impegno costante a salvaguardia non solo della sicurezza, stradale e personale dei cittadini, ma anche della salute pubblica. Il primo compito degli agenti è quello di spiegare ed educare al rispetto delle norme, comprese quelle contro il contagio, ma è ovvio che per chi non dà segno di volersi adeguare, a discapito della collettività, devono scattare le sanzioni>.

